Немцы научились уничтожать ВИЧ в зараженных клетках

Немецкие ученые разработали и успешно опробовали принципиально новую тактику борьбы с ВИЧ-инфекцией. Синтезированный ими энзим способен выявлять и уничтожать гены вируса, встроенные в ДНК зараженных клеток. Отчет об исследовании опубликован в журнале Science.

Используемые в настоящее время методы антиретровирусной терапии препятствуют размножению ВИЧ, но не могут полностью уничтожить его. Другие, более отдаленные перспективы борьбы с ВИЧ-инфекцией связаны с разработкой препаратов и вакцин, блокирующих проникновение вирусных частиц в клетку.

В то же время уничтожение вируса в уже захваченных им клетках до последнего времени считалось невыполнимой задачей. Дело в том, что вирус, встраивающийся в ДНК клеток хозяина, хорошо маскируется и, к тому же, может длительное время оставаться в «дремлющем» состоянии, сохраняя готовность приступить к активному размножению в любой момент.

Синтезированный немецкими исследователями из дрезденского Института Макса Планка и Института экспериментальной вирусологии и иммунологии в Гамбурге энзим под названием Tre-рекомбиназа (Tre recombinase) способен опознавать ряд генов ВИЧ-1 в ДНК зараженных клеток и модифицировать их таким образом, что производство новых копий вируса становится невозможным. Лабораторные эксперименты показали, что энзим полностью очищает зараженные ВИЧ культуры человеческих клеток в течение трех месяцев.

Лента.ру