Квартиру и три автомобиля получили лучшие донецкие выпускники

В Донецке лучшие выпускники вузов получили три автомобиля, ключи от квартиры и другие ценные подарки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации, церемония вручения дипломов и подарков лучшим выпускникам высших учебных заведений состоялась в Донецком научном центре. В церемонии приняли участие 106 студентов из 27 высших учебных заведений области. Больше всего отличников в этом году выпустили Донецкий Национальный университет, Донецкий национальный технический университет, Донецкий государственный медицинский университет им. Горького и Донецкий госуниверситет экономики и торговли им. Туган-Барановского. Спонсорами двух автомобилей стало ЗАО "Конти", одного - Артемовский завод шампанских вин. Ключи от квартиры вручил Донецкий мэр Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.