Отравленным детям ставили серьезные диагнозы для перестраховки?

Медикам инфекционной больницы Севастополя удалось вывести из тяжелого состояния отравившихся детей, отдыхающих в лагере «Альбатрос», тяжелых больных на сегодня уже нет, состояние пациентов удовлетворительное.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам начальник управления охраны здоровья Севастопольской городской госадминистрации Виктор ПОЛОГОВ.

По его словам, поступившие вчера вечером в больницу дети и несколько вожатых жаловались на тошноту, боль в животе, рвоту.

«Врачи поставили диагноз: острая пищевая токсикоинфекция. Вчера 8 человек были в тяжелом состоянии, остальные – средней тяжести. К ночи нам удалось улучшить их самочувствие», - сказал В.ПОЛОГОВ.

По его словам, медики несколько «перестраховались» и поставили поступившим пациентам более серьезный диагноз.

Начальник управления также сообщил, что причина заболевания госпитализированных уточняется.

«Мы сделали посевы. Окончательный результат сможем получить через пять суток. Что касается детей, уже вчера вечером многие из них просились в лагерь и покушать. Сегодня они достаточно активно питаются. 75 детей уже готовы к активной деятельности. Мы поставим им телевизоры, а сейчас их главное занятие - игра «Позвони родителям», - сообщил В.ПОЛОГОВ.

Вместе с тем, по его словам, до получения окончательных результатов экспертизы дети будут находиться в больнице.

В.ПОЛОГОВ также сообщил телефон «горячей линии» Севастопольской инфекционной больницы: (0692) 55-92-61.

В свою очередь, председатель СГГА Владимир ЯЦУБА отметил, что «лично общался с детьми, присутствовал в больнице, когда их принимали. Сейчас тяжелых больных нет, опасность позади».

Он также сообщил, что «все продуктовые склады детского лагеря опечатаны, по факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело».

По словам В.ЯЦУБЫ городские власти проведут профилактическую работу с целью недопущения аналогичной ситуации.

Как сообщал УНИАН, в Севастопольскую инфекционную больницу с пищевым отравлением из лагерей «Альбатрос» и «Нахимовец» были госпитализированы 84 человека, из которых 75 - дети из России.

Прокуратура Севастополя по факту массового отравления детей и взрослых в оздоровительных лагерях возбудила уголовное дело по ст.137 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, если они повлекли смерть несовершеннолетнего или иные тяжкие последствия).