Тигипко: матери-героини не могли получить ни деньги, ни документы

Кабинет министров Украины упростил процедуру выплаты одноразового вознаграждения более чем 30 тысячам женщинам, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня».

Соответствующее постановление правительство приняло вчера на заседании, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Как отмечается в сообщении, вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО отметил, что такое решение обусловлено задержкой в выплате одноразовой денежной помощи женщинам, которым Указом Президента Украины присвоено почетное звание «Мать-героиня». С.ТИГИПКО объяснил, что это связано с тем, что женщины не имеют возможности подать копию удостоверения о присвоении звания матери-героини, поскольку из-за задержки тендеров такие удостоверения не изготовлены.

«В Ровенской области с начала года не выплачивались деньги матерям-героиням, которые определены указом Президента Украины. Соответствующие указы Президента вышли, но были задержаны тендеры по выдаче удостоверений, после чего матери не могли получать соответствующие деньги – а это немалые средства, потому что на год предусматривается около 9 тыс. 400 гривен. Среди них много бедных людей, и для них это огромные деньги», - заявил вице-премьер.

С.ТИГИПКО подчеркнул, что согласно решению правительства, одноразовую денежную помощь женщины смогут получить, подав лишь копию указа Президента о присвоении звания «Мать-героиня». «Сегодня было принято упрощенное решение Кабинет Министров Украины, которое предусматривает, что для получения денег не нужно удостоверение, а достаточно будет копии указа Президента, которая будет храниться 5 лет. Таким образом, уже в ближайшее время все деньги будут выплачены. Буквально неделю-две, и все деньги будут выплачены всем матерям-героиням», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он призвал администраторов разных уровней при возникновении тех или иных проблем, которые принадлежат к компетенции Министерства социальной политики, сразу же обращаться в министерство. «Мы готовы принимать соответствующие решения Кабинета Министров Украины», - отметил он.