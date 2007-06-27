В Харьковском метро мужчина бросился под поезд
21:39, 27 июня 2007Общество
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Вероятнее всего - самоубийство
Сегодня в Харьковском метрополитене погиб пассажир, который бросился под поезд.
Об этом информирует веб-сайт городского метрополитена.
Трагическое событие произошло сегодня в 16.05 при въезде поезда на станцию «Советская». Станция была сразу закрыта на вход и пересадку пассажиров. В 16.55 тело пассажира вытянули из-под поезда.
В 17.01 все станции Холодногорско-Заводской линии были открыты для приема пассажиров.
По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство. Соответствующие органы занимаются расследованием обстоятельств трагедии.
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