В Харьковском метро мужчина бросился под поезд

Сегодня в Харьковском метрополитене погиб пассажир, который бросился под поезд.

Об этом информирует веб-сайт городского метрополитена.

Трагическое событие произошло сегодня в 16.05 при въезде поезда на станцию «Советская». Станция была сразу закрыта на вход и пересадку пассажиров. В 16.55 тело пассажира вытянули из-под поезда.

В 17.01 все станции Холодногорско-Заводской линии были открыты для приема пассажиров.

По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство. Соответствующие органы занимаются расследованием обстоятельств трагедии.