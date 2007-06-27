В Харькове, запутавшись в качелях, погиб 9-летний мальчик

В одном из дворов Харькова, запутавшись в качелях, задохнулся и погиб 9-летний мальчик.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей областной милиции, трагическое событие произошло во вторник около 18-и часов.

Качели кто-то самостоятельно повесил на дереве.

Люди, которые в то время находились во дворе, пытались помочь ребенку, распутали веревку, но было уже поздно. Свидетели происшествия сообщили о несчастном случае в милицию, а также вызвали скорую помощь. Обстоятельства трагедии выясняются.