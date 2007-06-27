В Харькове, запутавшись в качелях, погиб 9-летний мальчик
15:22, 27 июня 2007Общество
2718 0
Обстоятельства трагедии выясняются
В одном из дворов Харькова, запутавшись в качелях, задохнулся и погиб 9-летний мальчик.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей областной милиции, трагическое событие произошло во вторник около 18-и часов.
Качели кто-то самостоятельно повесил на дереве.
Люди, которые в то время находились во дворе, пытались помочь ребенку, распутали веревку, но было уже поздно. Свидетели происшествия сообщили о несчастном случае в милицию, а также вызвали скорую помощь. Обстоятельства трагедии выясняются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter