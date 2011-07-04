В торговом центре в городе Буча обезвредили «предмет, похожий на бомбу»
Очевидцев напугал "взрыв"
В помещении торгового центра «Пассаж» в городе Буча Киевской области сотрудники милиции обезвредили предмет, похожий на взрывное устройство.
Об этом УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью ГУ МВД в Киевской области.
По его данным, в 12.35 по линии «102» в милицию Ирпеня поступило сообщение от охранника ТЦ, который рассказал, что нашел в помещении предмет, похожий на взрывное устройство. На место выехали сотрудник милиции, МЧС, «скорая помощь», проводилась эвакуация посетителей центра.
Предмет, похожий на бомбу - коробочку, перемотанную скотчем с виднеющимся в ней мобильным телефоном, обезвредили на месте, учитывая, что размеры коробки были небольшие.
В настоящее время после обезвреживания остатки опасного предмета отправлены на экспертизу, и в милиции не могут точно сказать, был это муляж или настоящее взрывное устройство.
При обезвреживании предмета был хлопок, из-за чего очевидцы подняли панику о взорвавшейся в ТЦ бомбе. "В настоящее время проводится проверка. По данному факту опрашиваются свидетели", - добавили в областном главке милиции.