В торговом центре в городе Буча обезвредили «предмет, похожий на бомбу»

В помещении торгового центра «Пассаж» в городе Буча Киевской области сотрудники милиции обезвредили предмет, похожий на взрывное устройство.

Об этом УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью ГУ МВД в Киевской области.

По его данным, в 12.35 по линии «102» в милицию Ирпеня поступило сообщение от охранника ТЦ, который рассказал, что нашел в помещении предмет, похожий на взрывное устройство. На место выехали сотрудник милиции, МЧС, «скорая помощь», проводилась эвакуация посетителей центра.

Предмет, похожий на бомбу - коробочку, перемотанную скотчем с виднеющимся в ней мобильным телефоном, обезвредили на месте, учитывая, что размеры коробки были небольшие.

В настоящее время после обезвреживания остатки опасного предмета отправлены на экспертизу, и в милиции не могут точно сказать, был это муляж или настоящее взрывное устройство.

При обезвреживании предмета был хлопок, из-за чего очевидцы подняли панику о взорвавшейся в ТЦ бомбе. "В настоящее время проводится проверка. По данному факту опрашиваются свидетели", - добавили в областном главке милиции.