Бюджетникам немного подняли зарплату

С 1 июля в Украине повышены должностные оклады работников бюджетной сферы.

Постановлением №524 от 11 мая 2011 года Кабинет министров утвердил повышение окладов работников бюджетной сферы. Данным постановлением вносятся изменения в Постановление Кабмина №1298 от 30 августа 2002 года, согласно которым в 2011 году должностные оклады (тарифные ставки) рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда с 1 июля - 635 грн., с 1 сентября - 641 грн., с 1 октября - 660 грн., с 1 декабря - 704 грн.