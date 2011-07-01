Украинского миротворца обвиняют в махинациях с горючим в Косово

Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 29 июня направлено в суд с обвинительным заключением, утвержденным заместителем генерального прокурора, уголовное дело в отношении капитана Ю. - начальника службы горючего и смазочных материалов украинского миротворческого контингента в Косово.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации ГПУ.

В частности, указанный офицер обвиняется в том, что в 2008 году он, систематически злоупотребляя служебным положением, якобы для потребностей украинского контингента получал горючее (всего в количестве 1,2 млн. л), которое за взятки передавал местной частной компании. В дальнейшем полученные преступным путем свыше 70 тысяч евро были им легализованы через банковские учреждения в Украине.

В настоящее время офицер находится под стражей.