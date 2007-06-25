Брат Калиновского катит бочку на Фирташа

Бывший пасынок бизнесмена Дмитрия ФИРТАША Александр КАЛИНОВСКИЙ допускает, что аварию, в которой обвиняют его брата Сергея КАЛИНОВСКОГО и в результате которой погибли двое человек, мог организовать Д.ФИРТАШ.

Об этом А.КАЛИНОВСКИЙ сказал в интервью газете «Комсомольская правда в Украине» №130 от 25 июня с.г.

«Я думаю, что организовать эту акцию мог Дмитрий ФИРТАШ, бывший супруг моей матери», - сказал Александр КАЛИНОВСКИЙ.

Он отметил, что накануне аварии в беду едва не попала его жена. «У нее сломалась машина, и она взяла мой спортивный «Бентли». Я ехал на своем авто за ней и вдруг увидел, что в «Бентли» буквально отваливается колесо! Я попросил ее срочно остановиться, и мы отогнали машину на СТО. Там нам сказали, что колесо кто-то открутил», - добавил А.КАЛИНОВСКИЙ.

Он связывает происходящее с тем, что его мать решила вступить с Д.ФИРТАШЕМ в имущественный спор.

По словам А.КАЛИНОВСКОГО, несколько лет назад его мать подписала с Д.ФИРТАШЕМ мировую. По этому соглашению ей должны были выплатить 36 млн. долларов США и отдать две 4-х комнатные квартиры в центре столицы.

А.КАЛИНОВСКИЙ отметил, что квартиры Д.ФИРТАШ отдал сразу, но выплатил только половину указанной в соглашении суммы. «Мы пытались решить этот вопрос миром. Но нас и слушать никто не хотел. Угрожали, что расправятся со мной и Сережей», - добавил он.

На вопрос, угрожал ли Д.ФИРТАШ ему лично, А.КАЛИНОВСКИЙ ответил: «Нет. После бегства из семьи он ни разу не разговаривал с нами даже по телефону».

При этом он сообщил, что обратился в суд Великобритании с требованием передать матери 50% акций бизнеса Д.ФИРТАША – стоимостью около 1,8 млрд. евро.

Говоря о своем брате, А.КАЛИНОВСКИЙ отметил, что на момент аварии он был абсолютно трезв.

Он также сказал, что его брат не собирался бежать из страны, о чем две недели назад сообщали правоохранительные органы. По словам А.КАЛИНОВСКОГО, его брат хотел вылететь в Израиль на лечение, о чем предупредил следователя и получил его согласие на выезд из страны.

На уточняющий вопрос, есть ли письменное разрешение на вылет, А.КАЛИНОВСКИЙ ответил: «Нет. Но в действующем законодательстве не сказано о том, что мы должны иметь на руках такой документ. Достаточно устного согласия представителя правоохранительных органов».

Как сообщал УНИАН, авария с участием С.КАЛИНОВСКОГО - младшего сына крупного нефтяного бизнесмена Зиновия КАЛИНОВСКОГО и экс-супруги совладельца «РосУкрЭнерго» Д.ФИРТАША Марии ФИРТАШ - произошла 30 мая около 5 часов утра. BMW М6, за рулем которого находился С.КАЛИНОВСКИЙ, врезался в припаркованные "Жигули" на бульваре Шевченко, 23 в Киеве. Пассажир "Жигулей", служащий Внутренних войск, погиб на месте. С С.КАЛИНОВСКИМ в машине ехала его 25-летняя подруга, которая через несколько дней умерла от полученных травм.