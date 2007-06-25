На вокзале милиция задержала луганчанина, вооруженного Калашниковым

В городе Хмельницком на железнодорожном вокзале работниками милиции задержан 20-летний житель Луганской области, у которого изъят автомат Калашникова и два штык-ножа .

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Всего за сутки за незаконное хранение оружия задержаны 10 человек. У правонарушителей изъят автомат, два карабина, винтовка, пистолет, обрез охотничьего ружья, пять единиц самодельного огнестрельного оружия и 67 патронов.