Бывшая жена владельца RosUkrEnergo намерена лишить его половины бизнеса

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, который владеет 45 процентами акций швейцарского газового трейдера RosUkrEnergo - эксклюзивного поставщика российского и центрально-азиатского природного газа в Украину и в Европу - может быть вовлечен в судебный процесс со своей бывшей женой, пишет газета The Financial Times.

Как сообщает Лента.ру, Мария Фирташ заявила, что намерена взыскать через суд 50 процентов доли в бизнесе бывшего мужа или получить компенсацию. Расторгнуть брак она согласилась еще два года назад, тогда размер компенсации оценивался в десятки миллионов долларов. Однако, по ее мнению, предыдущая сумма выплат была недостаточной и, более того, то соглашение было юридически не действительным.

Мария Фирташ утверждает, что ее требование к бывшему супругу вполне обоснованно, поскольку на первом этапе это был ее бизнес. В 1996 году она сделала Дмитрия Фирташа коммерческим директором и вышла за него замуж. "Позже я передала ему юридические права на многие компании. У меня были лицензии на продажу газа, а также многой другой продукции. И это была наша совместная работа", - подчеркнула бывшая жена украинского предпринимателя.

По данным газеты, 11 мая киевский окружной суд принял бракоразводное соглашение, которое, правда, не имеет обязательной юридической силы. Как отмечает издание, ожидается, что Дмитрий Фирташ подаст апелляцию, а его жена заявила, что будет подавать судебные иски "во всех странах". Как отмечает издание, этот процесс бросает тень на планы Дмитрия Фирташа по консолидации своих активов.

Напомним, на прошлой неделе он объявил о том, что консолидировал свои активы, а это 90 процентов доли в Centragas AG (этой компании принадлежит 50 процентов в совместном предприятии RosUkrEnergo), на балансе холдинга GDF. В его состав после реструктуризации должны будут войти также инвестиционные активы и проекты Фирташа в области недвижимости в Киеве и Крыму. Кроме того, по сведениям издания, у предпринимателя есть бизнес-интересы на медийном рынке Украины, также он владеет химическими предприятиями в бывших советских республиках.

В сегодняшнем номере "Комсомольской правды в Украине"опубликовано интервью с одним из сыновей Марии Фирташ - Александром Калиновским, который утверждает, что нашумевшую аварию в центре Киева с участием его брата Сергея мог подстроить Дмитрий Фирташ.