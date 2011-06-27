Из-за ненастья без электричества остались жители в 9 областях

В Украине в ночь на 27 июня в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра), произошло обесточивание 154 населенных пунктов в девяти областях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В частности, из-за срабатывания систем защиты линий электропередач без электроснабжения остались в Одесской области 105 н. п., Черкасской – 12, Николаевской – 11, Киевской – 10, Донецкой – 4, Харьковской – 4, Черниговской – 3, Запорожской – 3, Днепропетровской – 2.

К возобновлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.