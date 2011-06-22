В Одесской области разбился самолет
21:21, 22 июня 2011Общество
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Сегодня на поле неподалеку села Алексеевка Котовского района потерпел крушение однопилотный самолет «Бекас», который производил обработку сельхозугодий гербицидами.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении МЧС Одесской области.
Погиб 62-летний пилот.
Специалисты изучают причины и обстоятельства падения самолета и гибели профессионального пилота, говорится в сообщении.
«Пока можно только констатировать тот факт, что самолет производил обработку сельхозугодий в условиях сильных порывов ветра», - добавила сотрудник пресс-службы УМЧС Майя ГРИНЬКО.
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