Нацбанк: гарантированную сумму компенсации можно повысить вдвое

Национальный банк Украины (НБУ) считает возможным увеличение гарантируемой суммы по банковским вкладам с 25 тыс. грн. до 50 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ сегодня журналистам.

"Мы внесли проект изменений в законодательство, предусматривающий, что 20% превышения доходов НБУ над расходами идут на формирование Фонда гарантирования. Если этот закон будет принят, то мы сможем поднять уровень выплат до 50 тыс. грн.", - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

При этом он отметил, что на сегодня 80% банковских вкладчиков имеют размер вклада, который не превышает гарантированную сумму.

Справка УНИАН. С февраля 2007 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц повысил размер компенсации вкладчикам коммерческих банков, которая выплачивается при ликвидации банка, с 15 тыс. грн. до 25 тыс. грн.