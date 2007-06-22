Александр Дубилет: на сегодня менять курс гривни нецелесообразно

На сегодняшний день изменение курса гривни нецелесообразно. Такое мнение высказал председатель правления КБ «ПриватБанк» Александр ДУБИЛЕТ журналистам, отвечая на вопрос о возможной ревальвации курса национальной валюты, передает корреспондент УНИАН.

«Я считаю, что НБУ сможет в этой ситуации держать курс стабильным, - сказал А.ДУБИЛЕТ. - Потому что стабильность более выгодна даже, чем экономически правильный тренд, то есть изменения. С точки зрения планирования, с точки зрения спокойствия, уверенности в завтрашнем дне, это важнее».

Справка УНИАН. В апреле 2005 года Национальный банк Украины провел ревальвацию гривни. НБУ с 21 апреля 2005 года установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 5,05 грн. за 1 долл., что на 14 копеек выше, чем 20 апреля 2005 года.

До сегодняшнего дня Нацбанк удерживал курс национальной валюты на установленном тогда уровне – 5,05 грн. за 1 долл. США.