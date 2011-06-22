Мэр Львова уверяет, что в городе будет спокойно

Мэр Львова Андрей Садовый уверяет, что сегодня во Львове удастся избежать повторения сценария, подобного событиям 9 мая.

«Я думаю, что все обязаны выполнять решение суда. Я убежден, что 22 июня можем спокойно молиться за тех, кто отдал свою жизнь, кто был замучен», – сказал городской председатель Львова Андрей Садовый в комментарии Радио Свобода.

Согласно решению окружного административного суда, сегодня во Львове запрещено проводить массовые мероприятия, кроме официальных. С иском обратились мэрия, областная администрация и управление милиции во Львовской области, чтобы сделать невозможными любые провокации.