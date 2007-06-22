Спасайся, кто может! (фоторепортаж из Киевского зопарка)

Летняя жара заставляет людей оставлять на теле как можно меньше одежды, пить как можно больше жидкости (желательно попрохладнее) и купаться в водоемах или, в крайнем случае, в фонтанах. Как же спасаются от жары животные?

Сотрудники Киевского зоопарка на жару не жалуются и утверждают, что высокие температуры нисколько не отражаются на здоровье их питомцев. “Самое главное – постоянное наличие воды для питья и купанья, и тени от деревьев или навесов”, - делится своими способами борьбы с жарой научный сотрудник зоопарка Любовь Короткая.

А для старейшего “жителя” столичного зоопарка - самки носорога по кличке Тревога даже специально среди песка в вольере делают лужу из воды.

Меняют воду в искусственных водоемах по мере загрязненности. Самыми “грязными” животными оказались бегемоты, у них воду меняют чаще всего - 3 раза в неделю. В Киевском зоопарке всего содержится около 3,5 тысяч животных - представителей 300 видов.

А как переносят высокие температуры животные в других странах? Администрация Пекинского зоопарка (Китай) выделяет около $100 тыс. на защиту животных от жары. Каждый день расходуется свыше 400 кг льда, 500 с лишним кг фруктов и овощей, в том числе арбузы и огурцы, и около 200 кг мороженого. Кроме того, вольеры дополнительно затенены.

Но не во всех зоопарках все так благополучно. Как ни парадоксально это звучит, в мае этого года живший в зоосаде Калининграда (Россия) двугорбый верблюд умер от жары, не выдержав перепадов температур.

Анна Ященко

Фото Сергея Светлицкого/УНИАН