Цитаты бен Ладена и Каддафи останутся в вузовском учебнике

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает «странной» реакцию украинских ученых из Национального института стратегических исследований, к которым обратилась Генеральная прокуратура Украины по поводу цитирования Усамы бен Ладена и Муамара КАДДАФИ в учебниках для высших учебных заведений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, заместитель председателя ВР получил ответ от Генеральной прокуратуры Украины на свое обращение относительно соответствия законодательству Украины отдельных фрагментов учебника для вузов «Глобалистика», в котором цитируют “террориста номер один Усаму бен Ладена и ливийского диктатора Муамара КАДДАФИ”.

Н.ТОМЕНКО напоминает, что в 2010 году издательство «Вища школа» выпустило утвержденный Министерством образования и науки Украины учебник для студентов высших учебных заведений «Глобалистика», соавторами которого является первый заместитель министра образования и науки, молодежи и спорта Украины Е.СУЛИМА и доктор политических наук, профессор Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара М.ШЕПЕЛЕВ.

По словам Н.ТОМЕНКО, в данном учебнике написано: «М.КАДДАФИ кстати замечает, что мировая политика, которая держится на лицемерии и двойных стандартах, является благоприятным условием для возникновения террористической борьбы».

Также в учебнике говорится, что «на самом деле, стоит обратить внимание на некоторый «поправочный коэффициент», который внес в концепцию столкновения цивилизаций Усама бен Ладен, сказав, что американская цивилизация, ведущая войну с исламом, не является в настоящем смысле слова христианской цивилизацией, а является цивилизацией иудаизма, прикрывшейся разорванными и уже старыми христианскими одежами».

По убеждению Н.ТОМЕНКО вышеизложенные публикации в учебнике “можно рассматривать как своеобразную пропаганду и оправдание терроризма, что прямо запрещено законодательством Украины”.

В то же время, в ответе Генпрокуратуры отмечается, что по ее поручению Национальным институтом стратегических исследований проведено исследование высказываний и цитат, которые приводятся в учебнике, в том числе Муамара КАДДАФИ и Усамы бен Ладена, и установлено, что “обращение авторов к проблеме международного терроризма является вполне обоснованным тематикой учебника и отвечает международной практике преподавания в высших учебных заведениях”. Согласно заключению научных работников, никаких утверждений, которые оправдывают или пропагандируют международный терроризм, в учебнике нет. Н.ТОМЕНКО считает это “странной реакцией” украинских ученых.