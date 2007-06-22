Выборы председателя КС провалились

Выборы председателя Конституционного Суда не состоялись.

Как сообщает пресс-служба КС, сегодня состоялось специальное заседание КС, на котором был рассмотрен этот вопрос. На должность председателя были выдвинуты 2 кандидатуры, однако ни одна из них не набрала необходимого количества голосов. Таким образом, по сообщению пресс-службы, выборы председателя КС не состоялись.