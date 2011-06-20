Приближается всеукраинский фестиваль этномузыки на возах

В этом году второй всеукраинский фестиваль этномузыки на возах «Перекати-поле» состоится 26 июня в Кировограде.

Об этом сообщает Кировоградский городской совет.

В прошлом году первый фестиваль собрал группы и отдельных исполнителей аутентичного фольклора из Украины, России и Польши на территории поселка Онуфриевка Кировоградской области.

«Перекати-поле» - единственный в Украине фестиваль, где казацкий воз применяется и как средство передвижения, и как сценическая и выставочная площадка.

Организаторы мероприятия пропагандируют украинские фольклорные традиции разных регионов.

Участниками нынешнего действа будут группы «Гуляй-город» (Киев), «Дикое поле», «Гілка» (Кировоград), фольклорные коллективы из Кировоградской и Черкасской областей.

Откроется фестиваль на площади перед зданием Кировоградского горсовета, оттуда через весь город отправится поезд на возах с песнями и традиционной инструментальной музыкой.

Фестивальная программа «День украинского брыля» продолжится в дендропарке, где на главной сцене, аллеях и других площадках будут проходить выставки декоративно-прикладного искусства, конкурсы, игровые программы, будут выступать фольклорные исполнители, спортсмены-гиревики.