В Европе бушует стихия: пострадали Вена, Мюнхен, Ганновер

Сильнейший ураган пронесся над северо-восточной частью Европы. Самый мощный удар стихии пришелся на Австрию.

Как сообщает телекомпания НТВ, в Вене погибли два человека - машинист рухнувшего башенного крана и пожилая женщина, на которую упало дерево.

По данным НТВ, скорость ветра достигала 120 километров в час. Из-за обрыва проводов в некоторых кварталах австрийской столицы было нарушено энергоснабжение.

В Чехии ущерб от стихийного бедствия оценивается в миллионы долларов. Под угрозой затопления оказались несколько городов Моравки - власти готовят массовую эвакуацию людей.

В Германии из-за урагана закрылся один крупнейших европейских аэропортов во Франкфурте. Под водой сейчас находятся десятки улиц и первые этажи домов в Мюнхене и Ганновере.