Симферопольский горсовет отказался праздновать 100-летие командующего УПА

Депутаты Симферопольского городского совета считают "морально недопустимым" празднование 100-летия главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича.

Об этом говорится в принятом сегодня депутатами Симферопольского горсовета обращении к депутатам местных советов Украины, текстом которого располагает корреспондент УНИАН.

В частности, симферопольские депутаты называют Р.Шухевича «пособником фашистов» и считают "оскорбительным" проводить мероприятия по увековечиванию его памяти. «Учитывая деятельность Шухевича в годы Великой Отечественной войны и многочисленные факты пособничества фашистам и прямого сотрудничества с ними, считаем оскорбительным осуществлять рекомендации о переименовании улиц и площадей населенных пунктов Украины в честь главнокомандующего УПА, а также любые другие мероприятия по увековечиванию памяти Романа Шухевича», - говорится в принятом депутатами заявлении.

Депутаты горсовета призвали депутатов местных советов Украины также выступать против инициативы увековечивания памяти Р.Шухевича.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины подписал указ о праздновании 100-летия Р.Шухевича. Глава государства призвал проводить мероприятия по увековечиванию памяти главнокомандующего Украинской повстанческой армии.

Справка УНИАН. 30 июня 2007 года исполняется 100 лет со дня рождения Р.Шухевича (псевдоним - Тарас Чупринка). Возглавлял УПА с 1943 по 1950 годы. Погиб 5 марта 1950 года.