Небоженко: Украина в ГУАМ будет на вторых ролях

Руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО не исключает, что Россия после очередных президентских выборов (2008 года) может пересмотреть свою политику в отношении Организации за экономическое развитие и демократию – ГУАМ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.НЕБОЖЕНКО высказал сегодня во время заседания экспертного клуба «Русский четверг».

«Вне всякого сомнения, ГУАМ – это новый блок новых лидеров. И вполне возможно, что человек, который придет вместо Владимира ПУТИНА, будет достаточно остроумным и будет принят в этот клуб. СНГ - это все-таки клуб старых президентов, а не действующая организация», - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

По его мнению, актуализация ГУАМ стала возможной ввиду неэффективности политики России на постсоветском пространстве. «Кремль интересовали большие быки – большие страны и большие эффекты. Ближнее зарубежье – это один из самых провальных национальных проектов ПУТИНА. Россия одновременно хваталась за все – и за ухудшение отношений со своими соседями Украиной и Беларусью (регулярно, с большим удовольствием, что делают слабые, а не сильные страны), и за одновременную реанимацию СНГ, и совершенно скандальный проект с Единым экономическим пространством, который непонятно кому выгоден, кроме самой России», - пояснил он.

Политолог также не согласен с утверждением об антироссийской направленности ГУАМ. «России не на кого обижаться. Ей нужно либо умертвлять процесс СНГ - своими руками или руками Украины. По-моему, Украина легко пойдет на это, а Грузии не до этого. Либо пытаться найти свою модель отношений с ГУАМом – ничего в этом страшного нет. Не надо изображать из него какую-то американскую гильду, которая охватывает Россию», - отметил В.НЕБОЖЕНКО.

Вместе с тем, эксперт также считает, что и Украине нужно определить свою роль в этой организации. «Ядром этой организации будут именно Азербайджан и Грузия. Украине не следует думать, что она здесь будет особенной. Мы здесь все равно будем играть вторую роль. Мы самые большие, но самые печальные и романтичные. И не надо делать Украину, несмотря на то, что мы всередине ГУАМа, неким эпицентром. Это только для российского МИДа быстрое возвышение ГУАМа стало неожиданным», - добавил он.

В.НЕБОЖЕНКО считает, что министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК должен «показать свой интеллект и применить свои аналитические способности в проектировании работы по ГУАМ». «Эффективными (в ГУАМ – УНИАН) будут Азербайджан и Грузия. Нам еще нужно найти место свое и свои обстоятельства, чтобы быть полезными Грузии и Азербайджану», - подчеркнул политолог.

Как сообщал УНИАН, 18-19 июня в Баку состоялся саммит ГУАМ. В нем приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ, Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ, Президент Польши Лех КАЧИНСЬКИЙ, Президент Румынии Траян БАСЕСКУ, Президент Литвы Валдас АДАМКУС, вице-президент Болгарии Ангел МАРИН, премьер-министр Молдовы Василий ТАРЛЕВ, вице-спикер парламента Эстонии Кристиина ОЮЛАНД, министр экономики Латвии Юрий СТРОДС, а также представители Государственного департамента США, правительства Японии, посольств Германии, Турции, Казахстана, представители ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ОЧЕС и другие.