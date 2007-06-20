ArcelorMittal инвестирует в модернизацию криворожского меткомбината 10 миллиардов

До 2010-2011 года общий объем инвестиций ArcelorMittal в модернизацию ОАО "Арселор Міттал Кривий Ріг" (АМКР) составит 10 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в The PBN Company, осуществляющей информационное сопровождение деятельности ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог».

Как отмечается в пресс-релизе, распространенном The PBN Company, запланированные инвестиции позволят вывести предприятие на лидирующие позиции в мире по эффективности и конкурентоспособности. В пресс-релизе сообщается, что со времени приобретения АМКР ArcelorMittal уже инвестировала в технологическую модернизацию, повышение энергоэффективности и природоохранные мероприятия на меткомбинате свыше 2,5 млрд. грн.

По словам главного исполнительного директора ArcelorMittal Лакшми МИТТАЛА, которые цитируются в пресс-релизе, ArcelorMittal заинтересована в расширении своего бизнеса в Украине путем приобретения дополнительных активов и участия в новых инвестиционных проектах.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития намерен предоставить ОАО «Арселор Міттал Кривий Ріг» 500 млн. долл. кредита. Кредитные средства будут направлены на мероприятия по оптимизации существующих производственных мощностей металлургического комбината, увеличение роста продуктивности и эффективности производства.

Справка УНИАН. 93,02% акций "Арселор Міттал Кривий Ріг" принадлежит компании Arcelor Mittal - крупнейшему в мире производителю стали.

"Арселор Міттал Кривий Ріг" является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.