Украина прекратила поставки электроэнергии в Беларусь

Украина в июне т.г. приостановила экспорт электроэнергии в Беларусь из-за дефицита атомной электроэнергии на внутреннем рынке.

Об этом УНИАН сообщил источник в Минтопэнерго.

В частности, по его словам, в июне, в соответствии с согласованными в контракте ГПВД «Укринтерэнерго» и ГПО «Белэнерго» графиками, Украина обязывалась поставить Беларуси 62 млн. кВт/ч электроэнергии, однако фактически не осуществляла экспорт, поскольку на внутреннем рыке возник дефицит дешевой атомной электроэнергии, обусловленный летней компанией планово-предупредительных ремонтов (ППР) на энергоблоках АЭС.

Напомним, в настоящее время в ППР и средних ремонтах находятся 4 из 15 энергоблоков НАЭК «Энергоатом» (№2 Запорожской АЭС - 1-е сутки, №4 Ривненской АЭС - 8-е сутки, №2 Южно-Украинской АЭС - 24-е сутки, №1 Хмельницкой АЭС - 51-е сутки).

Собеседник агентства пояснил, что, начиная с апреля этого года, Украина не может обеспечить объемы экспорта, зафиксированные в графике контракта. В частности, в апреле из-за срочного вывода в ремонт 3-го энергоблока Южно-Украинской АЭС (7 апреля - УНИАН), а также низкого паводка Украина недопоставила Беларуси 227 млн. кВт/ч при 498 млн. кВт/ч запланированных. При этом снижение объемов поставки в связи с выводом энергоблока в ремонт было оформлено документально и квалифицировано как форс-мажор, что отвечало условиям договора. В связи c этим стороны откорректировали график поставок на май, снизив прогнозные объемы с 520 млн. кВт/ч до 225 кВт/ч. При этом в мае Беларуси фактически было поставлено 189,6 млн. КВт/ч.

Собеседник агентства добавил, что в конце июня «Укринтерэнерго» может возобновить экспорт электроэнергии в Беларусь.

«Украина предварительно обязалась в период с 28 по 30 июня поставить в Беларусь электроэнергию в объеме 100 МВт/ч (100 тыс. кВт/ч – УНИАН) после завершения ремонта первого энергоблока Хмельницкой АЭС (26 июня т.г. – УНИАН)», – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Минтопэнерго УНИАН подтвердили приостановку ГПВД «Укринтерэнерго» экспорта электроэнергии в Беларусь в связи с дефицитом атомной электроэнергии. В частности, в пресс-службе отметили, что в настоящее время между украинской и белорусской сторонами проходят переговоры относительно урегулирования вопросов экспорта в июне, а также условий пролонгации контракта на второе полугодие. В ходе переговоров ГПВД «Укринтерэнерго» предложило «Белэнерго» приобретать экспортные объемы по ценам, сложившимся на Оптовом рынке электроэнергии.

«Беларусская сторона не соглашается с предложением «Укринтерэнерго» покупать электроэнергию по ценам рынка и хочет получать более дешевую атомную электроэнергию», - отметили в пресс-службе.

Как заявил сегодня в интервью УНИАН вице-премьер-министр по вопросам ТЭК Андрей КЛЮЕВ, правительство пока не определилось с объемами электроэнергии, которые Украина может поставить в Беларусь во втором полугодии.

В частности, отвечая на вопрос, о каких экспортных объемах электроэнергии может идти речь во втором полугодии, А.КЛЮЕВ сказал: «Как раз над этим мы сейчас и работаем».

Справка УНИАН. В декабре 2006 года государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» и концерн «Белэнерго» подписали договор о поставке в первом полугодии 2007 года украинской электроэнергии в Беларусь в объеме 1,5 млрд. кВт/ч.

В январе-мае т.г. Украина сократила экспорт электроэнергии в Беларусь - на 23,9% - до 678,3 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом. В 2006 году Украина поставила в Беларусь 2,5 млрд. кВт/ч, или 24% общего объема экспорта электроэнергии из Украины.