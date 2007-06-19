Речь Ющенко на саммите ГУАМ (главное)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО положительно оценивает практические результаты деятельности Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ и считает, что теперь перед ней стоят задачи по реализации ряда важных региональных проектов. Среди них – создание полноценных международных транспортных коридоров и единого пространства добычи и транзита энергоресурсов, обеспечения полноценного функционирования зоны свободной торговли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, на этом В.ЮЩЕНКО отметил сегодня в Баку в своем выступлении на пленарном заседании Саммита глав государств-членов ГУАМ «ГУАМ: объединяя континенты».

В.ЮЩЕНКО отметил, что за почти десять лет своего существования ГУАМ прошла путь от неформального объединения дружеских государств до полноценной международной организации. «ГУАМ стала важным региональным примером объединения суверенных наций вокруг общедемократических ценностей и евроинтеграционных устремлений. Мы четко определили политический и экономический векторы развития организации», – подчеркнул он. Президент Украины выразил убеждение, что «организация состоялась» и стала заметным фактором международного сотрудничества. Он также отметил интерес со стороны мирового сообщества к деятельности и перспективам ГУАМ. «Достаточно показательно, что сегодня в работе нашего форума принимают участие 30 делегаций разных стран мира и международных организаций. ГУАМ активно завоевывает друзей и партнеров», – отметил В.ЮЩЕНКО. Он также отметил важность проведенной вчера встречи в формате ГУАМ – Польша. В перспективе, по его словам, налаживание сотрудничества с США и Японией.

Президент Украины констатировал, что ГУАМ уже имеет «целый ряд практических результатов». В частности, активно работает Виртуальный центр и Международная информационно-аналитическая система по борьбе с терроризмом, организованной преступностью, торговлей людьми. Есть значительное продвижение в реализации Проекта содействия торговле и транспортировке, многие шаги сделаны на пути к созданию зоны свободной торговли, началась работа по разработке общих проектов в экономической и транспортной сферах.

Среди задач, которые сегодня необходимо реализовать совместными усилиями, В.ЮЩЕНКО, в первую очередь, назвал создание полноценных международных транспортных коридоров. «У нас есть все возможности для современного возрождения «Большого шелкового пути», – сказал он. В.ЮЩЕНКО также выразил уверенность, что правительства и ведомства стран-участниц ГУАМ «приложат максимум усилий» для обеспечения согласованной работы железнодорожного маршрута Ильичевск – Клайпеда и паромного сообщения Ильичевск – Поти.

Также, отметил глава государства, нужно укрепить транзитные возможности и взаимодействие в энергетической сфере. Он подчеркнул, что на недавнем энергетическом саммите в Кракове Азербайджан, Грузия и Украина – страны-члены ГУАМ, вместе со своими партнерами – Польшей и Литвой выступили с инициативой создания единого пространства добычи и транзита энергоресурсов. В.ЮЩЕНКО отметил, что в этом направлении уже начала работать соответствующая рабочая группа. По словам Президента Украины, основой для такого предложения стал проект евроазиатского нафтотранспортного коридора. Главным звеном этой системы, отметил глава государства, есть уже построенный нефтепровод «Одесса-Броды», который будет достроен до территории Польши.

Еще одной задачей В.ЮЩЕНКО назвал обеспечение полноценного функционирования зоны свободной торговли «без изъятий и ограничений, основанной на правилах и нормах ВТО».

Также Президент Украины затронул вопрос «замороженных» конфликтов. Он заверил, что Украина в дальнейшем будет продолжать полностью способствовать нахождению мирных политических решений. Он считает нужным «предметно обсудить тему урегулирования этих конфликтов на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также добиваться принятия по ним новых соответствующих решений Совета Безопасности ООН».

В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что международная поддержка усилий в этом направлении поможет окончательно решить эти проблемы и, таким образом, укрепит общеевропейскую безопасность и стабильность. «В целом ГУАМ призвана быть оплотом стабильности и развития в регионе», – заявил В.ЮЩЕНКО. Президент Украины также выразил надежду, что важную инициативную роль в этом будет играть секретариат ГУАМ, который будет следить за выполнением достигнутых договоренностей, предлагая новые интересные идеи.

В.ЮЩЕНКО также официально объявил о переходе председательства в Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ от Украины к Азербайджану.