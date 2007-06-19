БЮТ и Наша Украина поделили 21 млн. государственных денег для Ровенщины

Сегодня депутаты Ривненского облсовета после несколькочасовых дискуссий между фракциями «Нашей Украины» и БЮТ решили вопрос распределения 21,2 млн. грн. государственной субвенции, которая должна поступить в область на потребности социально-экономического развития.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты приняли за основу вариант, на котором настаивала фракция БЮТ и согласно которому вся субвенция будет распределена равномерно между всеми 16-ю районами Ривненской области.

Как сообщал УНИАН, 15 июня самая многочисленная фракция облсовета БЮТ (28 депутатов) бойкотировала заседание сессии в знак протеста против действий председателя облгосадминистрации Виктора МАТЧУКА, который без согласия облсовета распорядился направить более 30% средств госсубвенции в Рокитновский район.

По информации БЮТ, в этом вопросе на губернатора и депутатов облсовета из других фракций давили трое народных депутатов V созыва из Партии регионов Василий БЕРТАШ, Павел СУМКОВСКИЙ и Юрий КИЧАТЫЙ, которые являются выходцами из Рокитновского района и пролоббировали выделение этой субвенции.

В свою очередь В.МАТЧУК заявил, что за протестами БЮТ стоит желание поставить “своего человека” на должность заместителя председателя облсовета, которая была ликвидирована на прошлой сессии.

На сегодняшней сессии депутаты проголосовали за освобождение от должности заместителя председателя облсовета, социалиста Леонтия САМЧУКА, которого защищали его однопартийцы и «регионалы». Л.САМЧУК был освобожден тайным голосованием бюллетенями, так как электронная система голосования вышла из строя во время споров “Нашей Украины” и БЮТ по поводу субвенции.

Сессия Ривненского облсовета будет продолжена в четверг, 21 июня.

Как сообщил УНИАН информированный источник, в четверг фракция БЮТ намерена инициировать повторное введение должности заместителя председателя облсовета, на которую будет претендовать нынешний руководитель аппарата облсовета бютовец Валентин КРОКА.