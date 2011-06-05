Завтра в Украине дожди возможны, но только в Карпатах
13:41, 05 июня 2011Общество
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Прогноз погоды на 6 июня
6 июня в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Только в Карпатах пройдут отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы.
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей 16-19°; днем 24-29°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 16-21°.
В Киеве и области осадков не ожидается. Температура по области ночью 10-15°, днем 24-29°. По г. Киеву температура ночью 13-15°, днем 26-28°.
Температура воды в Черном и Азовском морях 18-23°; в Днепре возле Киева 22°.
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