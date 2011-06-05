Украинско-американские учения уже фактически начались

В Одессе заканчивается подготовка к двусторонним учениям Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины и Военно-морских сил США в духе программы «Партнерство во имя мира» «Си Бриз – 2011» с приглашением представителей флотов других стран.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра - пресс-секретарь командования украинских ВМС капитан I ранга Олег ЧУБУК, фактически первый этап учений - прибытие участников и развертывание сил - уже проходит, официальная же церемония открытия запланирована на 6 июня в Одессе.

Согласно его информации, учения будут проводиться в соответствии с Планом двустороннего сотрудничества в военной сфере на 2011 год. Их активная фаза будет продолжаться до 18 июня, после чего состоится этап свертывания сил и подведения итогов.

Темой учений будет «Планирование и проведение международной миротворческой операции», цель - отработать по стандартам Альянса действия многонациональных штабов и сил во время планирования и проведения международной миротворческой операции.

Проведение непосредственно миротворческой операции запланировано на 13–17 июня. Как ожидается, в этот период силы морского компонента проведут тактические учения с выполнением боевых стрельб, высадкой морского десанту, эмбарговые операции, опросы гражданских судов, задержание судов-нарушителей. Силы специальных операций проведут специальные действия по освобождению заложников, которые захвачены пиратами и находятся на судне. Силы берегового компонента проведут миротворческую операцию в составе двух тактических групп, с высадкой морских и воздушных десантов. Силы авиационного компонента проведут воздушную разведку, воздушные перевозки и боевое десантирование личного состава, обеспечат проведение поисково-спасательных действий и медицинскую эвакуацию, сказал О.ЧУБУК.

По его словам, в общей сложности в учениях планируют принять участие представители 17 стран.

От ВМС Украины планируется привлечь до 20 кораблей, катеров и судов, усиленный батальон морской пехоты со штатным вооружением и техникой, другие подразделения, а также самолеты и вертолеты морской авиации. В целом в учениях планируется задействовать до 1200 военнослужащих (без учета экипажей кораблей и самолетов), до 90 единиц автобронетанковой техники.

Как добавил О.ЧУБУК, в открытии учений ожидается участие командующего ВМС Украины адмирала Виктора МАКСИМОВА.

Справка УНИАН. 12 мая 2011 года Верховная Рада Украины приняла закон «Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других стран на территорию Украины в 2011 году для участия в многонациональных военных учениях».

В соответствии с законом, в этом году предусмотрено проведение 9 учений с участием украинских военнослужащих за пределами территории Украины и 12 военных учений на территории Украины, в том числе «Си Бриз - 2011».