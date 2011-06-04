Министр финансов РФ: стоит ли брать за газ рублями, решит Газпром

Решение вопроса о возможности перехода на рубли в оплате за газ, который Украина покупает у России, находится в компетенции «Газпрома».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил министр финансов России Алексей КУДРИН.

«Ключевое решение - за «Газпромом», поскольку он должен оценивать свои валютные риски», - сказал он.

Вместе с тем, А.КУДРИН отметил, что данный вопрос находится в стадии обсуждения. «По этому вопросу начались консультации, и они проходят», - отметил министр финансов РФ.

При этом он подчеркнул, что речь может идти не об установлении цены в рублях, а лишь об оплате цены в долларах в рублевом эквиваленте.

«Ценообразование на энергоресурсы в мире в основном происходит в долларах, поэтому, конечно, базовой валютой сохраняется доллар. Это просто мировая тенденция. Отталкиваясь от нее, можно обсуждать и переход к рублям, но это, по сути, будет рублевое выражение той цены, которая будет все равно складываться в долларах», - отметил А.КУДРИН.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в конце апреля заявил, что не исключает возможности перехода на рубли при расчетах за российский газ. «Это вопрос ближайшей перспективы. Но как оно будет – покажет время. Мы не стоим на месте, мы ищем», - сказал Президент, добавив, что Украина имеет на сегодняшний день рубли и может рассчитываться за газ ими.