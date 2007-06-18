Синоптики обещают жару и кратковременные дожди

На этой неделе в Украине сохранится жара с кратковременными дождями.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, 19 июня в восточных областях, Крыму и Приазовье, днем местами и в западных и северных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Температура ночью составит 15-20°; днем 24-29°, в южной части местами до 32°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 15-20°.

На Закарпатье: ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-17°, днем 26-31° (в горах ночью 8-13°, днем 15-20°).

20-21 июня сохранится переменная облачность. 20 июня местами кратковременные грозовые дожди (на севере Левобережья повсюду), в южной части без осадков. 21 июня без осадков, лишь ночью в восточной части местами кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью 12-17°, днем 20 июня 20-25°, 21 июня 23-28°; в южной части ночью 15-20°, днем 25-30°.

На Закарпатье: местами небольшой кратковременный дождь (ночью 21 июня без осадков), гроза; температура ночью 14-19°, днем 25-30° (в горах ночью 8-13°, днем 14-19°).

22 июня в западных и северных, а днем и в центральных областях, 23 июня в центральных и местами в восточных и южных областях пройдет кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.

Температура ночью 13-19°, на востоке страны и севере Левобережья 22 июня местами 8-11°; днем 22 июня 24-30°, 23 июня в Украине, кроме западных областей, 27-33°, на юге местами 34-36°.

24 июня в Украине местами кратковременные грозовые дожди, 25 июня преимущественно без осадков. 26-28 июня кратковременные дожди, грозы, лишь в юго-восточной части преимущественно без осадков.

Температура в Крыму, а 24 июня в Украине существенно не изменится; в дальнейшем, начиная с западных и северных областей, постепенное снижение температуры ночью до 8-15°, днем до 20-27°.

Завтра в Киеве и области ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Температура в Киеве ночью 16-18°, днем 26-28°; по области ночью 15-20°, днем 24-29°.

20-21 июня сохранится переменная облачность. 20 июня местами кратковременные дожди, грозы, 21 июня без осадков. Температура ночью 12-17°, днем 20 июня 20-25°, 21 июня 23-28°.

22 июня в столице и области ожидается кратковременный дождь, гроза, 23 июня преимущественно без осадков. Температура ночью 13-18°; днем 22 июня 24-29°, 23 июня 27-32°.