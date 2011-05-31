Пограничники изъяли 3 тысячи контрабандных утят

Одесские пограничники изъяли почти 3 тыс. контрабандных утят.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины.

В частности, по их данным, сотрудники отдела «Новые Трояны» остановили для проверки микроавтобус «Мерседес», за рулем которого был житель приграничья. В багажном отделении авто без надлежащих документов он перевозил 2 тыс. 731 утенка.

Сумма оценки задержанных маленьких пернатых составила почти 41 тыс. грн. Сейчас проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств нарушения.

Необычную контрабанду пограничники передали на ответственное хранение в рыбно-аграрный кооператив «Новонекрасовское», что в Одесской области.