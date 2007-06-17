Из-за сильных ливней повреждены дороги и мосты в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области в течение 16 июня из-за сильных дождей произошло подтапливание приусадебных участков, жилых домов, размывание грунтовых дорог и повреждение мостов местного значения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в Богородчанском районе в селе Крычка частично разрушен временный мост; в селе Яблонька разрушено 0,6 км грунтовой дороги, без автомобильного сообщения остались 55 домохозяйств (296 жителей); в селе Пороги разрушены 0,8 км берегового укрепления, мостовой переезд на дороге местного значения.

В Косовском районе в селе Шишоры подтоплено 30 приусадебных участков, 4 жилых дома, повреждено 1 хозяйственное здание; в Урочище Заворитье повреждено 2 моста местного значения и 150 м дорожного полотна; в селе Пистынь подтоплено 10 приусадебных участков; в селе Ричка повреждено 30 м берегового укрепления. В 23.30 воды сошли, подтопленных домов нет.

К восстановительным работам привлечены бригады Богородчанского и Косивского районного автодора, которые проводят подсыпку зон проседания дорожных полотен, расчистку дорог и проездов.

Событие находится на контроле Главного управления МЧС в Ивано-Франковской области.