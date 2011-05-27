Пенсионер убил семью и себя, потому что «сошел с ума от этой жизни»

Пенсионер, бывший работник МВД, вчера расстрелявший в Донецке родственников и покончивший с собой, в своей предсмертной записке указал, что «сошел с ума от этой жизни».

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении напомнили, что вчера в 12.40 в дежурную часть ГУ МВД Украины в Донецкой области поступило сообщение о том, что в Киевском районе г. Донецка на одной из улиц слышны выстрелы. На место происшествия выехало руководство областного и городского управлений милиции, туда же были направлены бойцы спецподразделений «Беркут» и «Сокол».

Войдя во двор двухэтажного частного дома, сотрудники милиции обнаружили тело девушки 1986 года рождения с огнестрельными ранениями спины, которая оказалась внучкой 70-летнего владельца дома, пенсионера МВД, бывшего преподавателя Донецкого юридического института (вышел на пенсию в 1996 г. в звании подполковника милиции).

Сам пенсионер забаррикадировался в доме, ответив отказом сотрудникам милиции добровольно сдаться. Милицией было принято решение о штурме дома. Ворвавшись в жилище, спецназовцы увидели, кроме мертвого хозяина, который успел во время штурма покончить жизнь самоубийством, еще два трупа его близких родственников – жены и мужа дочери. Саму дочь с ранением руки госпитализировали.