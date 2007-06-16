Элтон Джон в Киеве потребовал розы трех цветов и козье молоко

Приезд Элтона Джона в Киев состоялся в обстановке жесточайшей секретности. Дату прибытия и место пребывания организаторы озвучивали каждый раз по-разному.

В конечном итоге, певец прилетел в Киев вчера, около двух часов дня. В "Борисполе" его встретил зять экс-президента Леонида Кучмы Виктор Пинчук (фонд его жены и привез Элтона Джона в Украину). Машина ожидала засекреченного гостя у трапа и доставила в отель "Премьер-Палас" через подземные помещения. Опасаясь штурма прессы и поклонников, в охране отеля даже несколько перестарались: попасть в гостиницу могли только постояльцы, что же до "незарегистрированных пользователей", им была закрыта дорога даже в общедоступный обычно ресторан "Империя" на верхнем этаже. Как во всех подобных случаях, Элтон Джон зарегистрирован под чужим именем, и даже администраторы ресепшн не знают, в каком номере проживает именитый гость. Знает о его местоположении в отеле только охрана — сделанный вручную единоразовый ключ от апартаментов есть у нее и у самого хозяина.

При всем при этом, в своих желаниях по поводу еды певец проявил "незвездную" непритязательность. Согласно райдеру, во время концерта требуются только свежие фрукты и литр козьего молока. Кстати, с собой Элтон привез три рояля — на всякий случай. У артиста не будет личного повара и его не заботит марка машины, в которой он будет перемещаться по столице Украины. Кроме того, в гримерке должны быть три вазы с красными, белыми и желтыми розами, а в личных апартаментах — книги об искусстве. Отдельные требования к высоте и расстановке мебели в гостинице (насколько нам известно, певца поселили в президентском номере за 20 400 гривен в сутки). В общей сложности во время пребывания Элтона Джона в Киеве его сопровождает около 50 человек.

Газета "Сегодня"