Акционеры Nemiroff заявляют, что контроль на предприятии возобновлен

Порядок на украинской водочной компании Nemiroff наконец-то восстановлен, и предприятие работает в нормальном режиме.

Об этом сегодня в комментарии УНИАН заявили главные акционеры и основатели водочной компании Nemiroff Яков ГРИБОВ и Анатолий КИПИШ, которым принадлежит контрольный пакет - 75% акций.

По их словам, многомесячные попытки найти общий язык с менеджментом компании путем переговоров не увенчался успехом. «Руководство нашей же компании, которому принадлежит всего на всего 25%, на протяжении длительного времени ухитрялись использовать компанию в качестве личной кормушки. А когда мы попытались восстановить контроль над предприятием, получить хоть какую-то информацию о финансовой деятельности, против нас была организована циничная и грязная пиар-кампания. К счастью, сейчас силами правоохранительных органов порядок на предприятии восстановлен, и мы намерены серьезно разобраться с реальной обстановкой дел. Будет проведен аудит, и я не исключаю возбуждения уголовных дел в отношении деятельности бывшего топ-менеджмента компании», - заявил Я.ГРИБОВ.

Справка УНИАН. Nemiroff - водочная компания, основанная и возглавленная Я.ГРИБОВЫМ в 1992 году в Украине. Входит в состав международного Nemiroff Холдинг — одного из крупнейших мировых производителей крепкого алкоголя, продукция которого поставляется в 72 страны мира. В структуру холдинга входят: Управляющая компания «Немирофф», Украинская водочная компания «Немирофф», Дочернее предприятие «Алко Инвест», Торговое представительство «Немирофф» в России и Торговое представительство «Немирофф» в Польше, а также «Немирофф International» со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия).

Ассортиментный портфель продуктов под международным брендом Nemіroff насчитывает 26 позиций. Основные торговые марки — Nemiroff «Original», «Украинская медовая с перцем», «Украинская березовая особая», Nemiroff LEX и Nemiroff LEX Ultra.