Черновецкий заставил своих замов ездить в общественном транспорте

15:17, 14 июня 2007
Общество
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Начальства хватило на все дни недели

Леонид Черновецкий Мэр Киева Леонид Черновецкий утвердил график поездок городским пассажирским транспортом первых заместителей, заместителей и исполняющих обязанности заместителей председателя КГГА.

Каждый понедельник лично будут проверять комфортность проезда в общественном транспорте Денис Басс, Виталий Журавский и Виктор Падалка.

 Каждый вторник - Анатолий Голубченко, Сергей Зимин и Сергей Рудик. Каждую среду - Михаил Голица и Иван Салий.

Каждый четверг - Владимир Головач, Эдуард Лещенко и Бронислав Стичинский.

 В конце рабочей недели на собственном опыте проверят , как ощущают себя пассажиры городского транспорта Людмила Денисюк и Анатолий Муховиков.

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