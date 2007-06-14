Черновецкий заставил своих замов ездить в общественном транспорте

Мэр Киева Леонид Черновецкий утвердил график поездок городским пассажирским транспортом первых заместителей, заместителей и исполняющих обязанности заместителей председателя КГГА.

Каждый понедельник лично будут проверять комфортность проезда в общественном транспорте Денис Басс, Виталий Журавский и Виктор Падалка.

Каждый вторник - Анатолий Голубченко, Сергей Зимин и Сергей Рудик. Каждую среду - Михаил Голица и Иван Салий.

Каждый четверг - Владимир Головач, Эдуард Лещенко и Бронислав Стичинский.

В конце рабочей недели на собственном опыте проверят , как ощущают себя пассажиры городского транспорта Людмила Денисюк и Анатолий Муховиков.

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