Ющенко: что прежде всего должен сделать новый парламент?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость реформы правовой системы в Украине.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил во время церемонии принесения присяги судьями, впервые назначенными на должность Президентом Украины.

Глава государства заявил, что будет настаивать на безотлагательном принятии парламентом законов, которые будут способствовать преобразованиям в судебной системе.

В то же время Президент Украины отметил, что навести порядок и верховенство права в судебной системе Украины – это «труд не одного года», и такая задача стоит перед депутатами Верховной Рады следующего созыва.