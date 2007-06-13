В БЮТ-3 Тимошенко припомнили ”безголосых кнопкодавов”

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно статуса депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов” об отмене нормы императивного мандата.

Авторами законопроекта являются члены межфракционного объединения «Вольные демократы» Владимир КУРЕННОЙ и Алексей ДАНИЛОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии вольных демократов.

Авторы законопроекта убеждены, что парламент не будет затягивать рассмотрение этого вопроса и документ будет принят в кратчайшие сроки. По словам разработчиков, законопроект призван усилить защиту депутатских свобод, а также обеспечить свободное и сознательное, а не навязанное «сверху» голосование во время сессионных заседаний.

По мнению инициаторов документа, “жесткое «привязывание» народного избранника за той или другой фракцией превращает их в безголосых кнопкодавов, а сам императивный мандат «по-украински» не отвечает никаким представлениям о европейских демократических нормах”.

«В существующем в Украине виде императивный мандат ведет к партийной деспотии. От него отдает каким-то средневековьем”, - отметил В.КУРЕННОЙ. По его словам, “известно много случаев, когда партийные кланы насильно заставляли своих «подданных» голосовать за сомнительные вопросы. Например, за «нужные» землеотводы или распределение коммунальной собственности”. Как утверждает В.КУРЕННОЙ, “тех, кто оказывал сопротивление превращению фракций в мафиозные кланы, без лишних разговоров исключали».

В.КУРЕННОЙ также считает, что действия Украины, которая стремится интегрироваться в Европу и в то же время внедряет императивный мандат, игнорируя выводы Венецианской комиссии и резолюцию ПАСЕ, выглядят «мягко говоря, непоследовательными». «Я абсолютно уверен, что никакие политические выгоды, которые получат от императивного мандата определенные политики, не оправдают ущерба, нанесенного украинской демократии», - отмечает политик.

В.КУРЕННОЙ уверен, что победа над политической коррупцией, процветающей в настоящее время в государстве, императивный мандат не поможет, поскольку «с борьбой с ней он не имеет ничего общего”. По мнению депутата, для этого, в первую очередь, необходимо ликвидировать бюрократию внутри политических структур.

«Необходимо отказаться от порочной практики формирования списков кандидатов в депутаты в закрытом режиме. Избирательные списки должны быть открытыми, и эту норму необходимо закрепить в законодательстве. Только в этом случае народные избранники смогут действовать в интересах всего общества, не подвергаясь давлению извне, вести свою деятельность независимо и ответственно», - убежден “вольный демократ”.