Азаров сказал, при каких условиях даст зеленый свет экспорту пшеницы

Правительство изучает возможность отмены квот на экспорт продовольственной пшеницы. Как сообщает сайт Кабинета министров Украины, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в интервью Reuters.

По его словам, соответствующее решение Кабмин может принять уже в ближайшие недели.

«Мы сейчас рассматриваем возможность отмены квот на продовольственную пшеницу ... Это решение может состояться в ближайшие недели, так как запасы у нас хорошие, и мы можем на такое решение уйти», - отметил премьер-министр.

Кроме того, Н.АЗАРОВ сообщил, что при условии получения хорошего урожая правительство не будет применять защитных механизмов, а, наоборот, стимулировать экспорт зерновых.

«Если у нас появится достаточно объективных данных о хорошем урожае, то, с учетом переходящих запасов, которые мы уже сейчас имеем, с учетом запасов, которыми государство располагает в Аграрном фонде и Госрезерве - то, безусловно, никаких ограничений на экспорт зерна не будет введено. Это я могу однозначно обещать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что такое решение может быть принято при условии получения хорошего урожая.

Справка УНИАН. 30 марта т.г. Кабинет министров Украины принял решение продлить срок действия квот на экспорт зерновых до 1 июля этого года.

Квоты были введены 4 октября 2010 года на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы – в объеме 0,5 млн. тонн; кукурузы – 2 млн. тонн; ячменя – 0,2 млн. тонн; ржи – 1 тыс. тонн; гречихи – 1 тыс. тонн.

При этом в марте т.г. активно обсуждалась возможность замены квотирования экспорта зерна таможенным сбором.