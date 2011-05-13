Женщины с младенцами в Киевском СИЗО сидят впотьмах и спят на полу?

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА требует от председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Александра ЛИСИЦКОВА устранить грубые нарушения в следственных изоляторах конституционных прав заключенных женщин и их детей на охрану здоровья, достойное отношение и жизнь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного ВР, об этом говорится в представлении Н.КАРПАЧЕВОЙ на имя А.ЛИСИЦКОВА.

Уполномоченный ВР по правам человека ссылается на данные мониторинга состояния соблюдения конституционных прав и законных интересов лиц, находящихся в условиях изоляции от общества, в частности в Киевском следственном изоляторе.

Н.КАРПАЧЕВА заявляет, что материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание заключенных женщин не отвечают требованиям статьи 11 Закона "О предварительном заключении". Матери с детьми содержатся в условиях, унижающие человеческое достоинство, что по международным стандартам расценивается как издевательство над человеком и считается одним из видов пыток, отмечает Омбудсмен.

В частности, в начале мая в Киевском СИЗО было 330 женщин, хотя максимальное количество койко-мест для заключенных женщин – 303. Следовательно, 27 заключенных не имеют спальных мест, спят по очереди в кроватях или же на полу. Несмотря на то, что в соответствии с требованиями закона для беременной женщины или женщины, имеющей при себе ребенка, норма площади в камере не может быть меньше 4,5 кв. м, в камере, рассчитанной на 4 человека, содержатся 2 матери с младенцами и 3 беременные женщины.

"В невыносимых, почти средневековых условиях, находятся в Киевском СИЗО женщины, которых везут транзитом через этот изолятор в учреждения исполнения наказаний. В камерах стоит едкая вонь, нет доступа свежего воздуха, не проникает естественный свет, своевременно не осуществляется санитарная обработка доставленных этапом лиц, запущена противоэпидемическая работа", - пишет Н.КАРПАЧЕВА.

Кроме того, по ее словам, заключенные женщины жаловались на тесноту в помещениях, нерегулярное снабжение детским питанием и средствами гигиены для младенцев, несбалансированность питания для беременных и рожениц, непроведение вакцинации детей в соответствии с их возрастом, отсутствие в СИЗО врачей – педиатра, гинеколога, кардиолога.

Уполномоченный ВР по правам человека просит председателя Государственной пенитенциарной службы принять безотлагательные меры реагирования для устранения нарушений конституционных прав заключенных женщин и детей.