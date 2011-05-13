В Черновцах на День вышиванки побили рекорд Украины

На День вышиванки в Черновцах, который состоялся 5 мая, жители города побили рекорд Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом достижении журналистам сообщили первый заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации Георгий ГАЛИЦЬ и проректор по научно-педагогической работе Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Тамара МАРУСИК.

Там, согласно итогам акции по установлению рекорда по количеству людей, одновременно одетых в национальные вышитые рубашки, буковинцы превзошли уже существующий рекорд в 3 тыс. 228 чел. и установили новый – 4 тыс. 189 чел.

По их словам, в этом году на Центральной площади Черновцов зафиксированы представители около 200 организаций, которые пришли, чтобы приобщиться к новому рекорду.

По словам Г.ГАЛИЦЯ, это мероприятие стало примером того, как без копейки бюджетных денег можно проводить яркие и патриотические акции.

«Именно в молодеже содержится тот мощный потенциал, который способен сформировать современное гражданское общество. День вышиванки учрежден четыре году назад студентами Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, а уже в этом году с их легкой руки к празднику приобщились студенты других учебных заведений, дошкольники и школьники, работники музеев и библиотек, больниц и сферы обслуживания, предприятий, учреждений и организаций города», - сказал первый заместитель губернатора Буковины.

По словам Т.МАРУСИК, нынешняя акция по масштабности существенно отличается от предыдущих. «Символом сегодняшнего действа стала вышиванка, которую "одел" центральный корпус университета и в который раз засвидетельствовал свою украинскую принадлежность, а во-вторых, мы заявили о себе на всю Украину", - добавила проректор ЧНУ.

В связи с организацией и установлением рекорда Украины в категории "Праздники, массовые зрелища" студенчество Черновицкого национального университета им. Федьковича награждено дипломом Книги рекордов Украины. Г.ГАЛИЦЬ вручил инициаторам и организаторам Дня вышиванки почетные грамоты Черновицкой ОГА и заметил, что по результатам акции при содействии облгосадминистрации будет издан фотоальбом.