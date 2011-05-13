Эксперты заявляют об ухудшении качества новостей на телеканалах

Эксперты заявляют об ухудшении качества новостей на ведущих телеканалах и монопольном влиянии одной политической силы на телепространство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила шеф-редактор портала “Телекритика” Наталия ЛИГАЧЕА, презентуя результаты проведенных в феврале, марте и апреле 2011 г. мониторинговых исследований по качеству телевизионных новостей на 8-ми телеканалах: “Интер”, ICTV, "1+1”, СТБ, Новом, Первом Национальном, 5 канале и ТРК “Украина”.

Н.ЛИГАЧЕВА отметила, что анализ соблюдения профессиональных стандартов в работе информационных служб украинских телеканалов “Телекритика” проводит с 2006 г.

“Качество новостей ухудшается. Ситуация с представлением оппозиции и власти в выпусках новостей в принципе критическая – где-то 84% в феврале синхронов (время, которое телеканалы отводят на трансляцию высказываний политиков) во всем информационном пространстве принадлежит представителям власти, а всем другим - 14% или 20% - это очень плохо. Второе: мы имеем полное отсутствие контроля общественности и оппозиции над действиями власти – они не становятся предметом дискуссии и не становятся предметом дискуссии также важнейшие проблемы нашей жизни. Наш мониторинг выявил, что замалчиваются не только политические, но и многие другие важные для общества проблемы... Можно говорить о том, что по сравнению с двумя годами до этого качество новостей сейчас стало хуже”, - сказала Н.ЛИГАЧЕВА.

Кроме того, она заявила, что в настоящее время наблюдается влияние одной политической силы на все телеканалы. “Ранее качество новостей также было не очень хорошим, но тогда не было монопольного влияния одной политической силы. Тогда было равенство, как я называю, коррупционных возможностей – кто заплатил, тот попал в новости. Но был плюрализм мнений, а теперь качество новостей стало еще хуже, и исчез плюрализм мнений”, - заявила Н.ЛИГАЧЕВА.

По ее данным, до 2010 г. основной проблемой новостей в информационном пространстве, согласно результатам мониторингов, была “джинса”, то есть заказные материалы, как бизнес-направления, так и политические.

“Признаками “джинсы” мы считаем нарушение таких стандартов, как отсутствие второй точки зрения, предоставления недостоверной информации и т.д. Сейчас мы фиксируем те же нарушения. Но если до 2010 г. было много политической “джинсы”, но она была приблизительно распределена одинаково по всем политическим силам, то сейчас ситуация абсолютно противоположна: уже несколько месяцев мы фиксируем, что на телеканалах о власти говорят либо хорошо, либо никак, об оппозиции – либо плохо, либо никак. А, кроме того, сейчас самым характерным признаком качества новостей является большое количество тем, которые замалчиваются”, - констатировала эксперт.

По ее словам, количество замалчиваемых новостей увеличивается ежемесячно: “На данный момент от 400 до 350 умалчиваемых тем мы насчитали за апрель. В марте было от 370 до 330. В феврале от 330 до 300”.

Так, в апреле лидерами “замалчивания”, согласно данным мониторингу “Телекритики”, стали “Новый канал” и “Интер” (соответственно 409 и 398 замалчиваемых тем). За ними места в рейтинге заняли: “Первый канал” (393), ICTV (390), “Украина” (389), “1+1” (382), СТБ (381). Меньше всего замалчивал тем «5 канал» - 368.

“Вы понимаете, что 368 и 409 – это минимальный зазор. То есть можно говорить, что одни и те же темы замалчиваются всеми фактически телеканалами... Мы видим, что идет абсолютная стандартизация новостей и, прежде всего, она заключается в том, что одни и те же темы, очень важные, замалчиваются всеми телеканалами”, - подчеркнула Н.ЛИГАЧЕВА.

“Новый канал” и СТБ, согласно данным исследования, выглядят лучше по сравнению с другими в разрезе баланса мнений, в частности, синхронов оппозиции и власти. Как проинформировала Н.ЛИГАЧЕВА, на СТБ за апрель было лишь 19 случаев нарушений стандарта баланса мнений, на “Новом канале” – 33, тогда как "Первый Национальный канал” – лидер рейтинга - имел 114 нарушений стандарта баланса мнений.

(Полная информация об исследовании размещена на интернет-портале “Телекритики” в разделе “Мониторинг “Стоп цензуре!”.)

Результаты мониторинга “Телекритики” совпали с выводами мониторинга политических новостей, проведенного Академией Украинской прессы при участии ученых Института социологии НАН Украины. Эти результаты презентовала заведующий отделом массовой коммуникации Института социологии НАН Украины Наталия КОСТЕНКО.

В частности, относительно баланса вещание было выявлено, что в апреле 23% сообщений в новостях телеканалов (мониторинг проводился на семи телеканалах: “Интер”, “1+1”, “Новый канал”, ТРК “Украина”, СТБ, ICTV и “Первый Национальный”) в целом были с несколькими точками зрения (в феврале - 19%, в декабре - 18 %), что является высшим показателем после 2004 года. Три месяца таких сообщений было больше всего на СТБ (30% в апреле , и по 27% в феврале и декабре), а меньше всего их на “Первом национальном” – 15 %, 8 % но 6 % соответственно.

Относительно политических событий тенденция сохраняется: меньше всего сообщений с одной точкой зрения на СТБ (50%, 57% и 53% по месяцам), а больше всего на Первом национальном – 89% - в апреле, 84% - в феврале и 89% - в декабре, сообщила Н.КОСТЕНКО.

Согласно ее информации, исследование показало, что треть всего эфира, то есть суммы всего времени, которое проговорили все вместе политики, было отдано в апреле синхронам Президента Украины и премьер-министра. В предыдущем месяце, по данным Н.КОСТЕНКО, была такая же ситуация.

“Можно сказать, что половину всего эфира занимают представители правящей коалиции. Мы видим, что кроме премьера и Президента, это также вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ и лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ. Получается, половина эфира отводится этим четырем фигурам”, - отметила эксперт.

На протяжении трех месяцев сохраняется четкая тенденция, которая заключается в том, что “наблюдается очень четкая асимметрия и внимания, и синхрона в интересах представителей правящей коалиции. Что касается внимания, то в апреле 70% всех упоминаний о политиках касается представителей правящей коалиции и только 16% - это представители оппозиции. Относительно синхрона ситуация такая же в целом”, - сообщила Н.КОСТЕНКО. По ее словам, тенденция наблюдается на всех каналах, которые исследовались, за исключением СТБ и “Нового канала”, где внимание к оппозиции превышает средний показатель.

В свою очередь, заведующий отделом социальных структур Института социологии НАН Украины Сергей МАКЕЕВ отметил, что из данных исследования можно сделать заключение, что в выпусках новостей уменьшается политическая составляющая в интересах культурной и неполитической.

Так, по приведенным результатам, в апреле, как и в феврале, доминируют культурные события (13% и 16% соответственно). О деятельности Президента говорилось в 9% сообщений (в декабре 6%, в феврале 3%), премьер-министра - 3% (по 4% в феврале и декабре). Криминальные события являются третьими по популярности в новостях – 7% (в феврале 5%), что больше, чем информации о послании Президента к ВР (4%), или по сравнению с сообщениями о реформах в Украине (3%).

На периферии внимания телеканалов находятся цены и инфляция, взяточничество и коррупция (по 2%). О пенсионной реформе в исследуемый период вспоминали лишь однажды на канале “Интер”. Все три месяца практически не обсуждаются проблемы свободы слова, функционирования средств массовой коммуникации и работы журналистов, прав и свобод человека, деятельность общественных организаций.

С данными мониторинга можно ознакомиться на портале Института украинской прессы.