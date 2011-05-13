ВР разрешила списать долги ТЭК

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" по вопросам налогообложения природного газа и электрической энергии.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 263 народного депутата из 357, зарегистрированных в сессионном зале.

Целью принятия закона является улучшение финансового состояния предприятий, которые производят, транспортируют и поставляют тепловую и электрическую энергию, независимо от формы собственности; субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют деятельность, связанную с поставками природного газа и электрической энергии по регулируемому тарифу; Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" и ее дочерних компаний ДК "Газ Украины", ДК "Укртрансгаз", ДК "Укргазвыдобування", ГАО "Черноморнефтегаз"

Законом предусматривается списание задолженности указанных предприятий перед бюджетом по налогам и сборам, которые возникли по состоянию на 31 декабря 2010 года.

Кроме того, установлено предотвращение значительных дополнительных налоговых начислений, которые возникнут в результате реализации положений, предусмотренных в проекте Закона Украины "Некоторые вопросы списания задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию"

Законом предлагается списать задолженность перед бюджетом предприятий, которые принимают участие в списании задолженности в соответствии с законопроектом "О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию" на общую сумму свыше 24 млрд. грн.