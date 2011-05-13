Мика Ньютон вышла в финал Евровидения

Во втором полуфинале Евровидения-2011, завершившемся в Дюссельдорфе (Германия), участвовали 19 представителей стран-участниц конкурса, из которых после зрительского голосования и вердикта членов профессионального жюри в финал прошли десять.

Они представят в финале Эстонию (Геттер Яани), Румынию (группа Hotel FM), Молдову (Здоб ши Здуб), Ирландию (дуэт Jedward: близнецы Джон и Эдвард Граймз), Боснию и Герцеговину (Дино Мерлин), Данию (группа A Friend In London ), Австрию (Надин Бейлер), УКРАИНУ (Мика Ньютон), Словению (Майя Кеуч) и Швецию (Эрик Сааде).

Напомним, что в первый конкурсный день участниками финала стали: сербская вокалистка Нина, россиянин Алексей Воробьев, Анна Россинелли из Швейцарии, грузинская рок-группа Eldrine, финн Парадис Оскар, исландский коллектив Sjonni`s Friends, венгерская исполнительница Кати Вульф, представляющая Литву Эвелина Сасенко, азербайджанский дуэт Элла и Ники, греческие артисты Лукас Йоркас и Стерео Майк.

А на правах учредителей Евровидения в финале выступят представители "большой пятерки" - француз Амори Вассили, к слову, лидирующий в букмекерских прогнозах, испанка Люсия Перес, британская группа Blue, итальянец Рафаэль Гуалацци и победительница прошлогоднего "Евровидения" Лена Майер-Ландрут, которая в 2011 году снова представляет Германию.

Финал состоится в ночь с субботы на воскресенье.