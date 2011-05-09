Севастополь и Львов проведут телемост, посвященный Дню Победы
Ожидается участие ветеранов и руководства
60-минутный телемост «Львов - Севастополь», посвященный 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проведут сегодня Львовская областная и Севастопольская региональная государственные телерадиокомпании.
Как сообщил в Севастополе корреспонденту УНИАН генеральный директор Львовской областной государственной телерадиокомпании Владимир ПАЛЫГА, в телемосте ожидается участие ветеранов войны, представителей руководства и общественности двух регионов.
«В прошлом году впервые, в полуторачасовом формате, прошел такой телемост, и я хотел бы, чтобы подобная связь между нашими регионами стала традиционной. Думаю, он таким будет, и таким он, собственно, уже становится», - сказал В.ПАЛЫГА.
По его мнению, «Украину разъединяют политиканы, объединять должны политики, но я считаю, что самую большую роль в этом должны играть журналисты. Мы должны объединять Украину».
Телемост состоится в прямом эфире с 18.00 до 19.00.