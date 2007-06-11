Черновецкий закатает под асфальт 60 миллионов

До 1 сентября в Киеве планируется упорядочить все придомовые территории.

Как сообщается на интернет-портале газеты “Хрещатик”, такое решение было принято сегодня на рабочей встрече Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с начальником Главного управления жилищного хозяйства столицы Владимиром СТОРОЖЕНКО.

Для того чтобы провести соответствующие работы, которые предусматривают, в частности, асфальтирование придомовых территорий, в городском бюджете дополнительно предусмотрено 58 млн. грн. Сейчас проводятся тендеры, на которых определяют исполнителей работ.

Кроме того, на встрече Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил В.СТОРОЖЕНКО обратиться к руководителям фракций в Киевсовете с просьбой “закрепить” за микрорайонами своих депутатов. Им будет предложено взять под свой патронат ремонт жилищного фонда, замену лифтов, обустройства игровых площадок.

Как напоминает "Хрещатик", на выполнение общегородской программы “Твой дом, твой двор” в этом году в столичном бюджете предусмотрено 139,5 млн. грн.