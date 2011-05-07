На выставке в Киеве работы людей, пострадавших от нацизма и сталинизма

В Киеве, в Культурно-художественном центре Национального университета “Киево-Могилянская академия” открылась выставка творческих работ людей, пострадавших от тоталитаризма и нацизма.

Как передает корреспондент УНИАН, выставка посвящена переосмыслению «наследия» тоталитаризма, людям, пережившим фашизм и сталинские лагеря.

Как отметили организаторы выставки, проект будет способствовать развитию интереса и осведомленности общества о проблемах этих людей, формированию диалога между поколениями и неприемлемости любых проявлений неонацизма.

Выставка проходит в рамках программы «Место встречи: диалог Немецкого правительственного фонда «Память, ответственность и будущее».

Кроме Киева, выставку также увидят в Николаеве, Тернополе, Хмельницком и Чернигове.

На выставке представлены творческие работы людей, пострадавших от нацизма и сталинизма, а также детские работы победителей конкурса «Война и мир: диалог поколений».

«Такие проекты очень важны, поскольку в Украине выросло много людей, которые помнят трагедию своих дедушек и бабушек, понимающие, сколько крови было пролито на этой земле и своей, и чужой. Очень важно, чтобы это были не формальные знания ученика, отвечающего на вопрос учителя истории, а чтобы это были знания, идущие от сердца», - сказал на открытии выставки правозащитник Семен ГЛУЗМАН.