Магера сказал, что ЦИК не хочет давить на суд

Центральная избирательная комиссия считает некорректным проводить «обнуление» списков депутатов фракций «Наша Украина» и БЮТ до принятия решения Киевским апелляционным судом по жалобе Партии промышленников и предпринимателей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА сегодня брифинге.

«На сегодняшний день суд не рассмотрел этой жалобы и, тем более, решение по этому вопросу еще не принято. Центральная избирательная комиссия такой апелляционной жалобы не подавала», - сказал А.МАГЕРА.

Заместитель председателя ЦИК считает позитивным тот факт, что Центральная избирательная комиссия воздержалась от подачи административной жалобы по вопросу «обнуления» списков депутатов. «ЦИК не должна поддерживать ни одну из сторон независимо от того, кто выступает истцом, а кто – ответчиком. Для Центральной избирательной комиссии было бы некорректным принимать решение до решения этого вопроса в Киевском апелляционном суде. В противном случае, это можно рассматривать как давление на суд», - добавил А.МАГЕРА.

При этом он обратил внимание на существующие проблемы по реализации положений закона о выборах народных депутатов по исключению депутатов из списков.